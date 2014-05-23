В Україні пройшов X міжнародний турнір «Seni Cup 2014»

10 років турнір проводиться в Україні, будучи прекрасною можливістю для людей з обмеженими можливостями і особливими потребами взяти участь у міжнародних футбольних змаганнях. Футбольні ігри в рамках «Seni Cup» проводяться за всіма правилами FIFA, судять матчі арбітри міжнародної категорії Федерації футболу м. Києва. Організатор проекту компанія «Белла-Трейд» - офіційний імпортер продукції TM Seni в Україні. Місія турніру «Seni Cup» - допомогти молодим людям з особливими потребами відчути себе повноцінними членами суспільства.

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Перед офіційним відкриттям турніру 22 травня була проведена прес-конференція, на якій були присутні організатори та партнери «Seni Cup». Директор компанії «Белла-Трейд» Даміан Колата, відмітив: «Сьогодні важливого значення набуває допомога особам з особливими потребами, створення для них повноцінних умов життя, духовна підтримка та інтеграція у суспільство. ТОВ «Белла–Трейд», як компанія з корпоративною соціальною відповідальністю, підтримує та реалізує ряд соціальних ініціатив, серед яких особливим є Міжнародний футбольний турнір Seni Cup. Це ініціатива, спрямована на осіб з психоневрологічними захворюваннями, вихованців будинків-інтернатів. Спорт для них - це чудовий спосіб терапії, який сприяє розвитку фізичної форми, навчає стійкості і колективній співпраці. Змагаючись між собою на футбольному полі, вони можуть відчути себе професійними футболістами та повірити у власні сили. Адже спортивні ігри, що проходять в рамках турніру, це хороший спосіб відійти від повсякденності, проявити свої здібності та відчути себе повноцінними членами суспільства».

На прес-конференції також виступили: заміністра соціальної політики України Наталя Федорович, Посол Республіки Польща в Україні Генрик Літвін, Президент Асоціації футболу інвалідів України Борис Воскресенський, виконавчий директор Медичної мережі «Добробут» Анна Шевчук, Генеральний директор СК «PZU Україна Страхування життя»Збігнєв Шолига та Народна артистка України Наталя Бучинська.

На святковому концерті з нагоди відкриття турніру відбувся виступ Народної артистки України Наталі Бучинської та дитячих вокально-танцювальних колективів «Ера творчості». На завершенні церемонії відкриття турніру команди випустили у небо більше 500 повітряних кульок-бажань «Seni Cup» та скуштували святковий торт Seni Cup. А також усі гості та учасники турніру мали можливість пригоститись смачними частуваннями від МакДональдз, солодощами від КК «АВК» та напоями від ТМ «Моршинська».

22 і 23 травня пройшли турнірні ігри серед 12 команд будинків-інтернатів України. Півгодинні міні-матчі оцінювали професійні судді Федерації футболу м.Києва. Відбулося 16 ігор, команди забили 61 гол. Команда-переможець турніру - Шевченківський дитячий будинок-інтернат (Харківська обл.) та команда Тетерівського дитячого будинку-інтернату (Житомирська обл.) - вибір організаторів, їдуть на міжнародний фінал «Seni Cup» в м.Торунь, Польща, який відбудеться в липні 2014 року.

23 травня відбулося нагородження переможців і кращих гравців змагання «Seni Cup 2014». Переможцями змагання стала команда Шевченківського дитячого будинку-інтернату (Харківська обл.). Друге місце зайняла команда Шахтарського дитячого будинку-інтернату Донецької області. Третє місце дісталося команді Стрижавського дитячого будинку-інтернату Вінницької області. Кожна з команд-переможниць одержала в подарунок почесні грамоти, медалі, кубки від організаторів і партнерів турніру, а також футбольні м'ячі та подарунки від спонсорів.

Іменні призи від футбольного клубу «Шахтар» були вручені і найактивнішим учасникам турніру. Кращим нападаючим турніру «Seni Cup 2014» став Радик Хустнейдінов з команди Шахтарського дитячого будинку-інтернату (Донецька область). Кращим воротарем визнано Тетяну Слободянюк з Стрижавського дитячого будинку-інтернату (Вінницька обл.), а кращим захисником турніру став Колодій Володимир з команди Шевченківського дитячого будинку- інтернату (Харківська обл.).

Почесними призами, грамотами і медалями від організаторів, спонсорів і партнерів «Seni Cup 2014» були нагороджені всі учасники турніру. Додаткові призи і подарунки були вручені Федерацією футболу України, компанією «Белла-Трейд», ФК «Шахтар » і компанією «ПЗУ Україна».

Міжнародний футбольний турнір для молодих людей з особливими потребами «Seni Cup 2014» проходив за підтримки Міністерства соціальної політики України, Посольства Республіки Польща в Україні, Федерації футболу України та ФК « Шахтар».

Організатори турніру: Компанія «Белла-Трейд», офіційний імпортер товарів ТМ «Seni» в Україні, за підтримки Міністерства соціальної політики України та Посольства Республіки Польща в Україні .

Партнери турніру: ФК «Шахтар» (Донецьк), McDonalds, ТМ Моршинська, «СК «ПЗУ Україна», МС «Добробут».

Довідка: Історія турніру «Seni Cup» почалася 21 рік тому в Польщі. Зараз ці змагання проводяться також у Росії, Угорщині, Чехії, Словаччині, Німеччині, Латвії, Литві та Білорусі і в Україні. Турнір «Seni Cup» проводиться за всіма правилами FIFA і є чудовою можливістю для участі в спортивних іграх людей з особливими потребами і стимулювання фізичного розвитку у дітей, що проживають в психоневрологічних інтернатах.