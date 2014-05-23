Дмитро Кучер проведе перший бій після річної перерви

Спортсмен, що народився у Вінниці буде битися в Одесі в андеркарті поєдинку Олександра Усика, повідомили УНІАН у компанії Elite Boxing Promotion.

Кучер в липні минулого року зазнав першої в кар'єрі поразки, поступившись конголезцу Ілунгу Макабу. Українець планував повернутися на ринг у грудні минулого року, однак травма коліна змусила боксера переглянути свої плани.

Наступний суперник Кучера - Паат Берікашвілі - раніше боксував з Андрієм Руденко, Віталієм Невеселим, Максимом Педюрой.