Дмитро Кучер проведе перший бій після річної перерви
18:37, 23 травня 2014Спорт
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Колишній володар пояса Інтернаціонального чемпіона за версією WBC в першій важкій вазі Дмитро Кучер проведе бій з грузином Паатой Берікашвілі 31 травня в Одесі.
Дмитро Кучер проведе перший бій після травми / boxnews.com.ua
Спортсмен, що народився у Вінниці буде битися в Одесі в андеркарті поєдинку Олександра Усика, повідомили УНІАН у компанії Elite Boxing Promotion.
Кучер в липні минулого року зазнав першої в кар'єрі поразки, поступившись конголезцу Ілунгу Макабу. Українець планував повернутися на ринг у грудні минулого року, однак травма коліна змусила боксера переглянути свої плани.
Наступний суперник Кучера - Паат Берікашвілі - раніше боксував з Андрієм Руденко, Віталієм Невеселим, Максимом Педюрой.
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