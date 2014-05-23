Марина Заневська вийшла в основну сітку Відкритого чемпіонату Франції з тенісу

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У вирішальному третьому колі українка зустрічалася з угоркою Тіме Бабос і мала проблеми лише в першому сеті, в цілому впевнено вигравши матч - 7:5, 6:2.

У свою чергу, ще чотири українки - Катерина Козлова, Ольга Савчук, Леся Цуренко та Анастасія Васильєва сьогодні програли свої матчі другого кола кваліфікаційного турніру.

Васильєва грала проти Карини Вітофт з Німеччини і поступилася у впертій боротьбі в трьох партіях- 7:5, 1:6, 4:6. Цуренко програла американці Еллі Кійк у двох партіях - 4:6, 5:7, Козлова до останнього мала шанси на перемогу в матчі з британкою Хізер Уотсон- 6:4, 2:6, 5:7, а Савчук не зуміла нічого протиставити Олівії Роговській з Австралії - 2:6, 3:6.

Ще одна спортсменка - Юлія Бейгельзімер - ввечері проведе свій матч третього раунду кваліфікації. У разі успіху вона також потрапить в основну сітку змагань.

Як повідомляв УНІАН, спочатку в основному турнірі, завдяки високому рейтингу, зіграють Олександр Долгополов, Сергій Стаховський, Еліна Світоліна і Надія Кіченок.

Основний турнір Відкритого чемпіонату Франції - другого змагання року з серії "Великого шолома" - пройде в Парижі з 25 травня по 8 червня.