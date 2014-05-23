В етапі Кубка Європи з триатлону у Дніпропетровську приймуть участь 13 національних збірних

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

На українському етапі змагатимуться команди Австрії, Азербайджану, Білорусії, Латвії, Польщі, Португалії, Румунії, Сербії, Словаччини, Туреччини, України, Хорватії та Чехії.

Заявка української збірної нараховує 54 триатлоністи.

Етап змагань в Дніпропетровську стане другим в дисципліні "спринт" у сезоні 2014 року. На минулому тижні аналогічні змагання відбулися в Братиславі (Словаччина).