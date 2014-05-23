Чемпіонат світу з хокею-2015 у другому дивізіоні відбудеться в Донецьку

Про це повідомляє xsport.ua.

Українському місту IIHF віддала перевагу перед заявкою польського Кракова. Донецьк отримав 14 голосів, Кракову віддали 11. Нагадаємо, що чемпіонат світу в цьому році проходив у Південній Кореї.

"Ми вдячні керівництву IIHF за довіру, надану Україні і Донецьку, який отримав право на проведення ЧС 2015 року у дивізіоні 1А. Рішення міжнародної федерації свідчить про високу оцінку зусиль, які робляться в Донецьку для розвитку хокею. Вже зараз Донецьк став хокейною столицею країни. Упевнений, що в момент прийняття рішення IIHF брала під увагу успішне проведення на арені Дружба міжнародних турнірів найвищого рівня - чемпіонатів світу та фіналу Континентального Кубка, а також високі стандарти організації клубом "Донбас" матчів Континентальної Хокейної Ліги двох останніх сезонів. Не виникає сумнівів, що на такому ж високому рівні ми проведемо чемпіонат світу навесні наступного року", - сказав голова наглядової ради ХК Донбас Костянтин Колесніков.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні IIHF прийняла рішення про те. що чемпіонат світу з хокею 2018 року в елітному дивізіоні пройде в Данії - Копенгагені та Хернінгу. Турніри на попередні роки були розписані раніше - ЧС-2015 відбудеться в Чехії, ЧС-2016 - в Росії, а ЧС-2017 спільно проведуть Франція та Німеччина.