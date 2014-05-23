Шевчук продовжив на рік контракт з донецьким "Шахтарем"

Про це сам гравець повідомив в інтерв'ю клубній прес-службі.

"Якщо чесно, навіть ні на які умови і дати не дивився. Взяв, підписав, і все. Продовжив угоду зі своїм рідним клубом. Головне - клуб прийняв таке рішення. А я, звичайно, погодився. Вже стільки років в команді. Приємно!", - зізнався Шевчук.

Гравець також підбив підсумки минулого чемпіонату української Прем'єр-ліги, за результатами якого "Шахтар" виграв золоті медалі: "Напевно, Шахтар у минулому сезоні не показав свою найкращу гру. Але ми будемо прагнути до цього в наступному футбольному році. Головне, щоб в країні все налагодилося, щоб люди, як і раніше, спокійно ходили по своєму місту і з посмішками приходили на стадіон".

Нова угода В'ячеслава Шевчука з донецьким "Шахтарем" розрахована на один рік.