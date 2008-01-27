Шахтар виходить у фінал Кубка Першого каналу

У Кубку Першого каналу донецький "Шахтар" упевнено обіграв московкий ЦСКА з рахунком 3:1 і вийшов у фінал турніру. Рахунок у матчі відкрив Фернандіньйо (6), вже за п`ять хвилин Ігнашевич відновив рівновагу. Далі події розвивалися ще динамічніше: на 43 хвилині Брандао з другої спроби вразив ворота армійців, а на 67-ій після прострілу Срни м`яч у свої ворота зрізав Березуцький.

Тепер тільки винахідлива помста московського "Спартака" може завадити двом українським командам розіграти між собою престижний трофей. Для цього червоно-білим потрібно програти "Црвені Звезді" з рахунком 0:4. Після нічиєї з белградцями доля "Динамо" повністю в руках "Спартака".