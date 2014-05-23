Хокеїсти "Донбасу" візьмуть участь у Кубку Президента Казахстану

Про це повідомляє офіційний сайт хокейного клубу "Барис" (Астана).

Крім єдиного представника України в Континентальній хокейній лізі та команди зі столиці Казахстану в турнірі також візьмуть участь російські «Авангард» (Омськ), «Металург» (Новокузнецьк) і «Нєфтєхімік» (Нижньокамськ).

Турнір в Астані пройде з 9 по 13 серпня. Команди зіграють груповий турнір, що дозволить кожному з учасників провести по чотири матчі. Змагання є підготовчими до регулярного чемпіонату КХЛ, який стартує на початку вересня.