Хокеїсти "Донбасу" візьмуть участь у Кубку Президента Казахстану
15:02, 23 травня 2014Спорт
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В Астані відбудеться традиційний передсезонний турнір на Кубок Президента Республіки Казахстан, у якому візьме участь донецький "Донбас".
ХК Донбас / hcdonbass.com
Про це повідомляє офіційний сайт хокейного клубу "Барис" (Астана).
Крім єдиного представника України в Континентальній хокейній лізі та команди зі столиці Казахстану в турнірі також візьмуть участь російські «Авангард» (Омськ), «Металург» (Новокузнецьк) і «Нєфтєхімік» (Нижньокамськ).
Турнір в Астані пройде з 9 по 13 серпня. Команди зіграють груповий турнір, що дозволить кожному з учасників провести по чотири матчі. Змагання є підготовчими до регулярного чемпіонату КХЛ, який стартує на початку вересня.
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