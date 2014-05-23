Українські лучники здобули ще одну ліцензію на Юнацькі Олімпійські ігри
14:15, 23 травня 2014Спорт
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В Любляні (Словенія) триває чемпіонат Європи зі стрільби з класичного та блочного лука серед кадетів та юніорів, де збірна України виборола ліцензію на Юнацькі Олімпійські Ігри-2014.
ЮОІ-2014 / nanjing2014.org
Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
Антон Комар зумів у фіналі індивідуальних змагань здолати росіянина Жаргала Батоєва і вибороти «золото», а також здобути ліцензію для нашої країни на найпрестижніший юнацький старт.
Таким чином, в активі наших лучників максимальна кількість путівок на II ЮОІ (1 дівчина, 1 юнак).
Нагадаємо, що першу ліцензію було здобуто під час чемпіонату світу серед юнаків у Китаї в 2013-му році.
На даний момент, 38 українських спортсменів в різних видах спорту вже вибороли ліцензії на право участі в Іграх.
Як повідомляв УНІАН, II ЮОІ відбудуться в Нанкіні (Китай) з 16 по 28 серпня 2014 року.
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