Зірка НБА не зіграє проти збірної України на чемпіонаті світу

Про це повідомляє basket.com.ua.

Збірна Домініканської республіки, згідно жеребкування турніру потрапила в групу С разом зі збірною України.

Центровий "Атланти" проводить процес реабілітації після розриву правої грудної м'язи і повинен відновитися до початку тренувального табору перед стартом наступного сезону в НБА. У нинішньому сезоні Хорфорд провів 29 матчів, в середньому за гру він набирав 18.6 очка і робив 8.4 підбирання.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу-2014 з баскетболу пройде у вересні в Іспанії. Збірна України вперше у своїй історії пробилася до числа учасників світової першості після того, як на Євробаскеті-2013 у Словенії потрапила в 6-ку кращих команд турніру.