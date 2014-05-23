Зірка НБА не зіграє проти збірної України на чемпіонаті світу
13:43, 23 травня 2014Спорт
0
Лідер збірної Домініканської республіки з баскетболу і команди НБА "Атланти Хоукс" Ел Хорфорд не зіграє на чемпіонаті світу в Іспанії.
Хорфорд не зможе зіграти на чемпіонаті світу із-за травми / sportsnetwork.com
Про це повідомляє basket.com.ua.
Збірна Домініканської республіки, згідно жеребкування турніру потрапила в групу С разом зі збірною України.
Центровий "Атланти" проводить процес реабілітації після розриву правої грудної м'язи і повинен відновитися до початку тренувального табору перед стартом наступного сезону в НБА. У нинішньому сезоні Хорфорд провів 29 матчів, в середньому за гру він набирав 18.6 очка і робив 8.4 підбирання.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу-2014 з баскетболу пройде у вересні в Іспанії. Збірна України вперше у своїй історії пробилася до числа учасників світової першості після того, як на Євробаскеті-2013 у Словенії потрапила в 6-ку кращих команд турніру.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter