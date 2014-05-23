Чемпіонат світу з хокею-2018 пройде в Данії

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації.

За данську заявку було подано 95 голосів порівняно з 12 голосами національних асоціацій - членів ІІХФ, поданими за столицю Латвії - Ригу.

Заявка Данії включала в себе міста Копенгаген і Хернінг в той час, як Латвія запропонувала провести всі ігри на двох аренах Риги.

Данія вперше отримала право на проведення головного турніру IIHF. Раніше на території країни проходили чемпіонати нижчих дивізіонів, а також фінальний груповий турнір олімпійської кваліфікації в 2013 році. Збірна Данії займає 13-е місце в Світовому рейтингу IIHF - це найвищий рейтинг з усіх країн, хто ще жодного разу не проводив Чемпіонат світу.

- Це буде перший чемпіонат світу в Данії, і це буде самий значимий спортивний турнір на данській землі. Ви прийняли не одне, а два історичних рішення, - сказав Хенрик Бах Нільсен, президент Датського хокейного союзу та член Ради IIHF.

У свою чергу, Кіровс Ліпманс привітав народ Данії з отриманням права на чемпіонат світу і оголосив про свою відставку з поста президента Латвійської федерації хокею. Латвія пропонувала провести ЧС-2018 в "Арені-Рига", яка була основним об'єктом ЧС-2006. Передбачалося також будівництво другої арени.

Зазначимо, що наступні три ЧС вже розподілені: у 2015 - у Чехії (Прага та Острава), в 2016 в Росії (Москва і Санкт-Петербург), а в 2017 ЧС проведуть дві країни - Франція (Париж) і Німеччина (Кельн).

Запропоновані дати проведення ЧС-2018 - з 4 по 20 травня.