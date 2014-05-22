Збірна України виграла у Нігера

На столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився товариський матч національних футбольних збірних України і Нігера, в якому господарі поля здобули мінімальну перемогу - 2:1.

Господарі поля активно розпочали матч і вже на 18-й хвилині дебютант національної збірної Іван Ордець відкрив рахунок. Здавалося, що перемога буде легкою, але розвинути успіх господарям поля не вдалося.

Більше того, на початку другого тайму, на 55-й хвилині Алі Омар Юсуф зрівняв результат. І все йшло до нічиєї. Лише на 80-й хвилині Тарас Степаненко зумів забити гол, який приніс перемогу збірній України - 2:1.

Цей матч став другим для збірної України у 2014-му році.

Як повідомляв УНІАН, в лютому українці на нейтральному полі на Кіпрі обіграли команду США з рахунком 2:0.