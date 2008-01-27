«Червоні дияволи» обіграли Тоттенхем
18:15, 27 січня 2008Спорт
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А пропустили першими...
1/16 фіналу Кубка Англії
Кріштіану Роналду. Фото АР
МЮ - Тоттенхем 3:1
Голи: Тевес 38, Роналду 69 (пен.), 88 - Кін 24
Манчестер Юнайтед : Ван дер Сар, Евра (Сімпсон, 90+2), Браун, О`Ші, Фердинанд, Каррік (Скоулз, 64), Роналду, Гіггз, Харгрівз, Тевес (Андерсон, 81), Руні.
Тоттенхем: Черни, Доусон, Ли (Гантер, 59), Леннон (Боатенг, 72), Дженас, О`Хара, Мальбранк, Хаддлстоун, Таїніо (Дефо, 81), Кін, Бербатов.
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