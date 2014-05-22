Шість українських тенісисток пробилися у другий раунд кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У першому раунді змагань Козлова грала з француженкою Естелль Каскіно і легко переграла суперницю. Незважаючи на те, що француженка відмінно знайома з кортами паризького тенісного клубу "Ролан Гаррос", майстерність українки дозволила їй розгромити опонентку у двох сетах. Перша партія залишилася за Козлової в більш-менш впертій боротьбі, а в другій суперниця і зовсім взяла лише один гейм - 6:4, 6:1.

Раніше путівки у друге коло змагань вибороли Анастасія Васильєва, Леся Цуренко, Марина Заневська, Юлія Бейгельзімер і Ольга Савчук. Дві з восьми українок - Катерина Бондаренко і Людмила Кіченок вибули з боротьби вже на старті змагань.

Як повідомляв УНІАН, основний турнір Відкритого чемпіонату Франції - другого змагання року з серії "Великого шолома" - пройде в Парижі з 25 травня по 8 червня.