Екс-тренер донецького "Металурга" очолив російський "Анжі"

Про це повідомляє прес-служба "Анжи".

Ташуев протягом довгого часу працював головним тренером у багатьох російських клубах, а останнім часом був наставником донецького «Металурга».

Генеральний директор ФК «Анжі» Магомед Ісаєв так прокоментував призначення нового наставника: «Вважаємо, що Сергій Ташуев висококваліфікований фахівець, здатний вирішувати найвищі спортивні завдання. І хочеться побажати йому подальших успіхів в нашому клубі».

Донецький "Металург" за підсумками сезону 2013/14 в українській Прем'єр-лізі посів 6-е місце, набравши в турнірній таблиці 43 очки.