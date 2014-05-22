Екс-тренер донецького "Металурга" очолив російський "Анжі"
17:11, 22 травня 2014Спорт
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Футбольний клуб «Анжі» (Махачкала) досяг угоди з відомим фахівцем Сергієм Ташуєвим про роботу в якості головного тренера команди.
Сергій Ташуєв буде працювати в "Анжі" / fc-anji.ru
Про це повідомляє прес-служба "Анжи".
Ташуев протягом довгого часу працював головним тренером у багатьох російських клубах, а останнім часом був наставником донецького «Металурга».
Генеральний директор ФК «Анжі» Магомед Ісаєв так прокоментував призначення нового наставника: «Вважаємо, що Сергій Ташуев висококваліфікований фахівець, здатний вирішувати найвищі спортивні завдання. І хочеться побажати йому подальших успіхів в нашому клубі».
Донецький "Металург" за підсумками сезону 2013/14 в українській Прем'єр-лізі посів 6-е місце, набравши в турнірній таблиці 43 очки.
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