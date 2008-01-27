Суркісу подобається все, що робить Сьомін

Президент футбольного клубу «Динамо» (Київ) Ігор Суркіс в бесіді з кореспондентом Sports.ruподілився своєю думкою про роботу Юрія Сьоміна і пояснив, що саме змінив російський фахівець.

"Він працює на перспективу. Мені подобається, що робить російський тренер. Поки йде знайомство з футболістами. Не забувайте, що він займається з командою тільки 16 днів. Все йде за планом", сказав Суркіс.

Про нововведення: "Я побачив, що у нас пара опорних захисників грає центральних захисників. І я відзначив величезне бажання з боку футболістів, дисципліну на полі".

На запитання про те, чи стане приводом для відставки тренера непотрапляння «Динамо» до Ліги чемпіонів, президент клубу відповів:

"Нічого, гратимемо в Кубку УЄФА. Ми працюємо на перспективу".