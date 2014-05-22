Хуанде Рамос залишив пост головного тренера "Дніпра"

Про це повідомляє прес-служба ФК "Дніпро"

"По закінченню сезону 2013/14 йому було зроблено пропозицію про нову угоду, і після деякого роздуму фахівець відповів відмовою, мотивуючи рішення небажанням своєї сім'ї перебувати в Україні протягом тривалого часу", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Футбольний клуб "Дніпро" дякує Хуанде Рамосу за плідну співпрацю та бажає йому успіхів у подальшій кар'єрі: "Під його керівництвом наша команда демнструвала гарний яскравий футбол, радуючи вболівальників; великим досягненням стало завоювання срібних медалей чемпіонату України та отримання можливості зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів", - йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, що в сезоні 2013/14 "Дніпро" посів друге місце в чемпіонаті української Прем'єр-ліги, завоювавши окрім срібних медалей путівку в кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів УЄФА.