Боксер Усик не робить прогнозів на свій бій з "росіянином"

Зокрема, Усик заявив: "Я дуже чекаю цього поєдинку. Ніколи не роблю прогнозів. Я виходжу в ринг і роблю свою роботу, прислухаюся до того, що мені кажуть мої тренери. Я не так давно перейшов у професійний бокс. На даний момент я отримую задоволення від того, що роблю. І роблю кроки до своєї мети. Як тільки у мене буде можливість провести титульний бій, я зроблю все можливе, щоб завоювати титул".

Для Олександра Усіка це четвертий поєдинок на професійному рингу. У вересні 2013 року Усик прийняв рішення перейти у професіонали. Після тривалих переговорів зі світовими промоутерскими організаціями він підписав контракт з компанією братів Кличків «К2 Promotions». У дебютному поєдинку на профірингу у листопаді 2013 року український боксер нокаутував Феліпе Ромеро в п'ятому раунді. Наступного суперника, Епіфаніо Мендозу, Усик переміг достроково. Останній раз українець виходив у ринг в кінці квітня в андеркарді бою Володимир Кличко - Алекс Леапаї. Тоді Усик здобув переконливу перемогу над Беном Нсафоа в третьому раунді. В рамках підготовки до наступного бою Олександр провів тренувальні збори в Буковелі і продовжує готуватися в Києві.

Також в цей вечір Олександр Спірко проведе поєдинок за титул WBO International в молодшій середній вазі проти угорця Дьюлі Вайди.

"Радий, що знову боксую в Одесі. Останній поєдинок був у минулому році, проте весь цей час я готувався, тренувався. Підготовка пройшла успішно, до бою готовий. Я подивився кілька поєдинків суперника. Ми розробили тактику, думаю, проблем не буде. Я впевнений у своїй перемозі", - сказав Спірко.

Спірко живе і тренується в Києві під керівництвом Олександра Ліхтера. Боксує в стійці правші. Провів 16 поєдинків на профірингу - 16 перемог, 8 з яких нокаутами. В активі боксера титули Чемпіона Європи WBO, Чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBC серед молоді, Чемпіона світу за версією UBA. Останній бій провів у березні 2013 року. Олександр здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над Ласло Фазекасом. 31 травня Олександру належить завоювати ще один престижний титул - WBO International.