Екс-тренер збірної України з волейболу очолить російський клуб

Попередник Філіппова у "Факелі", італієць Фердинандо де Джорджі, залишив Росію після завершення терміну свого дворічного контракту, повідомляє російське видання" Спорт-Експрес.

У минулому сезоні Філіппов працював у російській Суперлізі в якості головного тренера харківського "Локомотива". У лютому, після відомих політичних подій, український клуб прийняв рішення відмовитися від участі у Відкритому чемпіонаті Росії. У березні Європейська конфедерація волейболу скасувала проведення в Харкові одного з турів відбіркового раунду чоловічого Чемпіонату Європи-2015, а в квітні Філіппов пішов у відставку з посади головного тренера чоловічої збірної України.

Крім харківського "Локомотива" та української збірної Філіппов працював з клубом АЕЛ (Лімассол), вигравши за сім років всі можливі трофеї на клубному рівні України і Кіпру.

У минулому сезоні "Факел" фінішував восьмим у регулярному чемпіонаті країни, після чого на чвертьфінальній стадії плей-офф поступився майбутньому віце-чемпіону "Локомотиву" з Новосибірська.