Тенісистка Савчук вийшла до другого кола кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У стартовому матчі Савчук грала проти росіянки Віри Душевіної і переграла суперницю у двох сетах - 6:4, 7:5.

Раніше у друге коло змагань також пройшли Марина Заневська та Юлія Бейгельзімер. У свою чергу, Олена Бонадренко матч першого кола програла.

Сьогодні також відбудуться матчі за участю Анастасії Васильєвої, Катерини Козлової, Лесі Цуренко та Людмила Кіченок.

Що стосується чоловічих кваліфікаційних змагань, то обидва українці вибули з боротьби. Зокрема, Ілля Марченко у матчі проти австралійця Джеймса Дакуорта виграв перший сет, але поступився у двох наступних - 6:4, 3:6, 4:6.

Раніше з боротьби на турнірі також вибув Сергій Бубка.

Як повідомляв УНІАН, основний турнір Відкритого чемпіонату Франції - друге змагання року з серії "Великого шолома" - пройде в Парижі з 25 травня по 8 червня.