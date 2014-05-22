ПФЛ відмінила перехід команд до Другої ліги

Про це повідомляється в офіційному релізі ПФЛ.

Зокрема, у Постанові ПФЛ зазначається: "Беручи до уваги форс-мажорні обставини, викликані бойовими діями у Краматорську, з метою максимального збереження цілісності Ліги та враховуючи пряму загрозу життю футболістів, тренерському штабу та керівництву клубу, Центральна Рада ПФЛ прийняла Постанову вважати матчі, що мали бути проведені за участі команди «Авангард» до кінця сезону Favbet Ліга 1, такими, що не відбулися через форс-мажорні обставини".

Такими матчами вважаються ігри: «Авангард» Краматорськ – «Суми», «Авангард» Краматорськ – «Геліос» Харків, «Авангард» Краматорськ – «Полтава", «Сталь» Алчевськ – «Авангард» Краматорськ.

Також у Постанові зазначається: "Як повідомляється у листах ФК «Авангард» від 21 травня 2014 року № 35 та 36, активні бойові дії під час проведення антитерористичної операції у місті унеможливлюють вільне пересування містом, проведення тренувального процесу, прийняття команди гостей та участь у виїзних матчах, що ставить під загрозу повноцінне функціонування клубу".

Згідно з Постановою Центральної Ради ПФЛ, у кожному із зазначених матчів встановлюється рахунок «+:-» на користь команд-суперниць ФК «Авангард» Краматорськ. Крім цього, враховуючи втрату спортивного принципу у зв’язку з різними умовами, у яких опинилися клуби Favbet Ліги 1 у процесі змагань, члени Центральної Ради ухвалили Постанову про скасування переходу команд до другої ліги за підсумками змагань.