Сьомін: другий млинець вийшов з чимось гіршим

Судячи з настрою наставника «Динамо» Юрія Сьоміна на післяматчевій прес-конференції, результат зустрічі з «Црвеною Звездою» його цілком влаштував.

- Перший млинець у вас вийшов з чорною ікрою, а другий?..

- З червоною, або, напевно, з чимось гіршим. Хоча, все одно вийшов вдалим.

- Чого не вистачило команді для перемоги?

- Є декілька причин. Це складний календар, згідно з яким у нас між двома першими матчами всього один вихідний. Також гравцям не вистачило емоцій, вони не готові повністю відновитися за добу. Не можна не відзначити команду суперника, що чудово грала в захисті, особливо в першому таймі. Незважаючи на відсутність свіжості у наших гравців, я не став робити великі зміни в складі в порівнянні з грою проти «Спартака». Нам зараз потрібна стабільність. Перш за все, це відноситься до оборони, до якої, як і в попередньому поєдинку, у мене претензій не було. Повторюся, нам не вистачило свіжості.

- Хто переможе в неділю - «Шахтар» чи ЦСКА?

- Я не прихильник гри у спортпрогноз. Як правило, завжди програю. Правда, недавно виграв у Юссуфа, поставивши на нічию в матчі Нігерія - Малі. Юссуф був упевнений в перемозі своїх співвітчизників.

- І скільки виграли?

- Нічого, дрібниці (під аплодисменти журналістів Юрій Сьомін залишив конференц-зал).

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