Російський «Лев» побив «Швидкого» американця

Російський боксер-суперважкоатлет Олександр Повєткін переміг американця Едді Чемберса в поєдинку за статус обов`язкового претендента на титул IBF, що проходив у Берліні.

Бій почався в невисокому темпі. Повєткін йшов уперед, а Чемберс в основному будував свою тактику на контратаках і зустрічних ударах. Обидва боксери багато ударів наносили не точно, але до середини бою Повєткін трохи підлаштувався до свого суперника і став бити ефективніше.

У другій половині поєдинку вже Чемберс пішов уперед, приймаючи на блок атаки Олександра і проводячи удари у відповідь. Така тактика принесла деякий успіх американцеві, проте в кінцівці бою Олександр почав більше рухатися на ногах і атакувати більш несподівано, на що у Чемберса не знайшлося жодних аргументів, і в завершальних раундах Повєткін виглядав помітно краще.

У результаті всі троє суддів віддали перемогу Олександру Повєткіну (119-109, 117-111, 116-112). Таким чином, "Білий лев" залишився непереможеним, а Чемберс (прізвисько "Швидкий" (англ. Fast) зазнав першої поразки у професійній кар`єрі, повідомляє Советский спорт.