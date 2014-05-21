Збірна Нігеру провела тренування напередодні матчу з Україною
17:20, 21 травня 2014Спорт
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Національна збірна команда Нігеру з футболу провела тренування на НТК ім. Віктора Баннікова напередодні товариського матчу із командою України.
Збірна Нігеру ще ніколи не грала проти суперника з Європи / sports.ru
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації футболу України.
Перед початком тренування головний тренер команди Гернот Рор зібрав футболістів у центрі поля і декілька хвилин давав настанови своїм підопічним. Після цього гравці збірної Нігеру провели заняття, виконавши бігові вправи і розминку м’язів.
Футболісти продемонструваЛи чудові фізичні кондиції і гарну атмосферу у колективі напередодні завтрашнього двобою.
Зазначимо, що збірна України стане для 102-ї команди рейтингу ФІФА першим в історії її виступів неафриканським суперником.
Матч Україна - Нігер відбудеться у четвер 22 травня о 21:00 на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського у Києві.
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