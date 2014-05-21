Збірна Нігеру провела тренування напередодні матчу з Україною

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації футболу України.

Перед початком тренування головний тренер команди Гернот Рор зібрав футболістів у центрі поля і декілька хвилин давав настанови своїм підопічним. Після цього гравці збірної Нігеру провели заняття, виконавши бігові вправи і розминку м’язів.

Футболісти продемонструваЛи чудові фізичні кондиції і гарну атмосферу у колективі напередодні завтрашнього двобою.

Зазначимо, що збірна України стане для 102-ї команди рейтингу ФІФА першим в історії її виступів неафриканським суперником.

Матч Україна - Нігер відбудеться у четвер 22 травня о 21:00 на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського у Києві.