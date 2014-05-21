Світоліна вийшла у чвертьфінал тенісного турніру в Нюрнберзі
15:24, 21 травня 2014Спорт
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У Нюрнберзі (Німеччина) завершився матч другого кола турніру WTA, в якому українка Еліна Світоліна обіграла іспанку Беатріс Гарсію-Відагані з рахунком 7:6(7:5), 6:3.
Еліна Світоліна / Reuters
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Матч тривав 1 годину 41 хвилину. Світоліна зробила сім брейків і п'ять разів упустила свою подачу. На її рахунку також чотири ейси і дві подвійні помилки. У свою чергу, Гарсія-Відагані п'ять разів помилилася на подачі і жодного разу не подала навиліт.
У чвертьфіналі Світоліна зіграє з переможницею матчу між двома німкенями - Аннікою Бек і Моною Бартель.
Турнір NURNBERGER VERSICHERUNGSCUP (призовий фонд - 250 тисяч доларів) триватиме до 24 травня.
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