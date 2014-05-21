Світоліна вийшла у чвертьфінал тенісного турніру в Нюрнберзі

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч тривав 1 годину 41 хвилину. Світоліна зробила сім брейків і п'ять разів упустила свою подачу. На її рахунку також чотири ейси і дві подвійні помилки. У свою чергу, Гарсія-Відагані п'ять разів помилилася на подачі і жодного разу не подала навиліт.

У чвертьфіналі Світоліна зіграє з переможницею матчу між двома німкенями - Аннікою Бек і Моною Бартель.

Турнір NURNBERGER VERSICHERUNGSCUP (призовий фонд - 250 тисяч доларів) триватиме до 24 травня.