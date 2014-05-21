У хокейній Лізі чемпіонів не зіграють команди з КХЛ

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації хокею (IIHF).

У турнірі візьмуть участь провідні команди Чехії, Словаччини, Швеції, Фінляндії, а також інших європейських країн. Рішення про включення команд КХЛ в число учасників змагань очікувалося до останнього моменту, але сторони так і не дійшли згоди. Представники оргкомітету Ліги чемпіонів послалися на те, що КХЛ позиціонує себе як турнір, який проводиться по всій Європі. У той же час, це суперечить принципам Ліги чемпіонів, чия концепція полягає в тому, що команди повинні грати у внутрішньонаціональних першостях, а на міжнародній арені виступати виключно в Лізі чемпіонів.

У цьому році в турнірі примуть участь 44 команди з 11 країн Європи. На першому етапі вони поділені на 11 груп по 4 колективу.

Після групового етапу команди проведуть плей-офф. Турнір триватиме з серпня 2014-го по лютий 2015 року.