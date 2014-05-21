Вісім українців стартують на Гран-прі з легкої атлетики

Сьогодні у столиці Китаю на олімпійському стадіоні «Пташине гніздо», який був головною ареною Олімпіади-2008, відбудуться змагання легкоатлетичної серії IAAF World Challenge.

На міжнародному старті Україну представлятимуть 8 спортсменів, повідомили УНІАН в прес-службі Національного олімпійського комітету України. Цей етап змагань стане п’ятим у нинішньому сезоні. Склад збірної України виглядає наступним чином: жінки - Тамара Твердоступ (800 м), Ірина Секачева (метання молота), Ірина Геращенко (стрибки у висоту), Вікторія Молчанова (стрибки у довжину), Галина Облещук (штовхання ядра); чоловіки - Дмитро Косинський (метання списа), Владислав Ревенко, Іван Єрьомін (обидва – стрибки з жердиною).

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