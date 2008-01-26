Результати ігрового дня Кубка Англії

У Ліверпуля, Арсенала, Челсі - все гаразд

Ліверпуль – Хавант 5:2 (Лукас Лейва 27, Бенаюн 44,56,59, Крауч 90 – Паскетт 8, Шкртел 31 автогол) Арсенал – Ньюкасл 3:0 (Адебайор 51,83, Батт 89 автогол) Віган - Челсі 1:2 (Сіб`єрскі 87 - Анелька 53, Райт-Філліпс 82) Олдхем – Хаддерсфілд 0:1 Пітерборо – Вест Бромвіч 0:3 Портсмут – Плімут 2:1 Саутгемптон – Бері 2:0 Вотфорд – Вулверхемптон 1:4 Барнет – Брістоль Роверс 0:1 Ковентрі – Міллуол 2:1 Дербі – Престон 1:4 Мансфілд – Міддлсбро 0:2

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