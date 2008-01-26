Закінчився матч Динамо - Црвена Звезда

Закінчився другий матч київських динамівців на Кубок Першого каналу.

Динамо (Київ) - Црвена Звезда 1:1 (Гіоане 82 - Міліяш 66)

Динамо: Шовковський - Допілка, Михалик, Юссуф, Несмачний, - Олійник (Алієв, 86), Корреа, Гіоане, Ребров (Мілевський, 69), Нінкович (Дедечко, 63) - Шацьких (Кравець, 46)

Црвена Звезда: Ранджелович, Туторич (Адамович, 68), Гуйє, Броновицьки, Джорджевич, Кастільо (Богданович, 46), Мілованович (Міліяш, 46), Бурзанович (Перович, 46), Моліна (Короман, 46), Баркос, Рашкович (Єстрович, 46)

Попередження: Мілевський, Юссуф - Єстрович, Короман.

Тепер вихід у фінал з групи В вирішуватиметься 28-го в матчі Црвена Звезда - Спартак. Белградці можуть прокласти собі дорогу, вигравши з різницею в три голи.