Новачки мають всі шанси дебютувати у збірній - Фоменко

Як повідомляє коремпондент УНІАН, про це Фоменко розповів під час прес-конференції напередодні матчу в Києві.

Зокрема, тренер зауважив: "У нас немає проблем з новими футболістами. Всі розуміють, що команда виступає як єдина сім'я, повинні бать саме такі відносини між усіма футболістами. Бувають інші випадки, але як виняток. Думаю, хтось із новачків, яких ми викликали до лав збірної, зможе дебютувати. Приймемо рішення, хто і як сприймає вимоги, які ми пред'являємо до гравців".

Говорячи, про команду в цілому Фоменко зазначив: "Ми викликали на збір усіх гравців, яких ми хотіли би бачити у лавах національної команди, враховуючи майбутні відбіркові ігри Євро-2016. Ми викликали кандидатів, за якими уважно спостерігали, щоб ближче з ними познайомитися . Індивідуально та під час навчально-тренувального процесу. Через травми ми не змогли викликати гравців київського «Динамо» Євгена Хачеріді і Олега Гусєва, футболістів донецького «Шахтаря» та дніпропетровського «Дніпра» Ярослава Ракицького та Євгена Селезньова".

Також Фоменко дав характеристику супернику: "Ми маємо інформацію по збірній Нігеру. Вважаю, що не потрібно звертати увагу на те, що команда займає місце за межами сотні кращих команд у рейтингу ФІФА. Зараз команда з будь-якої африканської країни має багато кваліфікованих гравців в європейському футболі. Пів-команди грають у зарубіжних чемпіонатах. Не варто ставитися до суперника, ніби він є слабким. Подібні характеристики неприйнятні для нас".

Як повідомляв УНІАН, товариський матч Україна - Нігер відбудеться 22 травня у Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського.