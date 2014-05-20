Збірна України може провести матчі з командами Бразилії та Уругваю

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова компанії "Україна. Футбол. Інтернешенел" (комерційний партнер Федерації футболу України) Володимир Лашкул на прес-конференції під час відкритого тренування національної збірної.

Зокрема, Лашкул зазначив: "На 2 вересня ми планували поєдинок з Іраком, однак через Тижні футболу УЄФА спаринги можна грати не раніше 3 вересня. Тому іракці вже не розглядаються, і ми ведемо переговори з Уругваєм. Також на 18 листопада ми хочемо домовитися з Бразилією. Але що тут заважає? За те, щоб бразильці привезли зірковий склад, спочатку треба було заплатити 3,5 мільйона доларів. Потім ціна знизилася до 2,5 мільйона доларів. Зараз же йдеться про суму в півтора мільйона. Такі от витрати. Тому прошу вболівальників не ображатися, якщо і квитки коштуватимуть відповідно".

Як повідомляв УНІАН, у даний момент національна збірна України з футболу проводить навчально-тренирововчный збір, в рамках якого 22 травня також проведе товариський матч зі збірною Нігера.