Оприлюднено склад команди легкоатлетів на юнацький олімпійський фестиваль

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФЛАУ.

У складі команди переважна більшість дівчат - 23, та 18 юнаків.

До команди потрапили: Бабій Єлизавета (довжина), Байрак Юлія (ядро, диск), Белякова Альона (диск) Бризгіна Анастасія (100 м), Вольвах Таісія (висота), Думчева Анастасія (потрійний), Дуць Марина (800 м), Голда Вікторія (молот), Іванова Анастасія (спис), Качур Яна (400 м), Коба Джойс (200 м.), Косенко Катерина (ядро), Левченко Юлія (висота), Маляренко Олена (100 м з/б), Племянник Ірина (2000 м/перешкоди), Сахно Вікторія (молот), Северин Яна (спис), Сіней Марія (потрійний), Сіряк Катерина (1500 м), Скитська Ірина (100 м), Ступіна Вікторія (400 м з/б), Сухотська Анастасія (100 м з/б), Хабіна Яна (400 м з/б), Аліксійчук Андрій (1500 м), Баранніков Олександр (висота), Безніс Павло (потрійний), Валітов Руслан (диск), Жолоб Олександр (ходьба), Забуженко Едуард (ходьба), Звіздецький Олександр (спис), Клопенко Олександр (400 м з/б), Козубський Олександр (спис), Кузьмінов Роман (висота), Литвиненко Костянтин (молот), Малосілов Олександр (потрійний), Малихін Владислав (жердина), Пасевін Максим (2000 м/перешкоди), Піскунов Гліб (молот), Поліщук Ренат (400 м), Чепурний Владислав (100 м), Чесак Микита (400 м з/б).

Європейський юнацький олімпійський фестиваль відбудеться 29 травня – 2 червня, в Баку (Азербайджан). Саме на цих змаганнях визначиться, хто ж з атлетів отримає путівки для участі в ІІ юнацьких літніх Олімпійських іграх, що пройдуть у серпні в Нанкіні (Китай).