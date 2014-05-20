Сергій Бубка програв у першому раунді кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Суперником українця став німець Петер Гойовчик, який легко обіграв Бубку у двох сетах - 6:2, 6:2.

Матч тривав рівно годину. За цей час українець подав 1 ейс, і допустив 2 невимушені помилки. У той же час, Бубка не реалізував жодного брейк-поїнта, тоді як суперник чотири рази вигравав гейм на подачі українця. За загальною кількістю виграних очок німець також значно перевершив українця - 63 проти 44.

У попередніх змагання на кортах французької столиці також бере участь українець Ілля Марченко, який свій матч першого кола проведе пізніше.

Основні змагання Відкритого чемпіонату Франції з тенісу - другого турніру року серії "Великого шолома" - пройдуть в Парижі з 25 травня по 8 червня.