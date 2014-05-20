Курченко запевняє, що продовжить фінансування харківського «Металіста»

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в розміщеному на сайті «Металіста» зверненні Курченка до керівництва, тренерського штабу та гравцям команди.

За підсумками сезону Курченко подякував уболівальникам за підтримку та команді за завоювання третього місця в Чемпіонаті України. Бізнесмен наголосив, що «бронзові медалі гідні поваги в тих умовах, в яких опинився наш клуб, український футбол і вся країна в цілому».

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«Хочу сказати, що наші плани на новий сезон будуть більш оптимістичними: у нас будуть нові завдання і впевнений, що ми продовжимо рухатися до досягнення наших цілей. Я б хотів відзначити ту пристрасть, той клас гри, який я бачив у завершальних матчах цього сезону - впевнений, що з таким настроєм нам під силу максимальні завдання. Я ж зі свого боку гарантую продовжити фінансування клубу і не кинути його, як би цього не хотілося нашим недоброзичливцям», - наголосив Курченко.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 18 травня, команді був представлений новий головний тренер – Ігор Рахаєв, який до цього виконував обов’язки головного тренера «Металіста».

Узимку з посади головного тренера ФК «Металіст» нібито через борги по зарплаті пішов Мирон Маркевич. Також команду залишили її лідери нападник Марко Девіч та півзахисник Хосе Соса.

У березні Генеральна прокуратура України почала перевірку комерційних фірм, які, так або інакше, наближені до голови наглядової ради компанії ВЕТЭК Курченка, на предмет отримання й легалізації незаконним способом державних коштів. Наприкінці квітня Генпрокуратура оголосила Курченка в міжнародний розшук.