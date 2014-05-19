Українські рапіристки виграли Кубок Європи з фехтування

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національної федерації фехтування України (ФФУ).

У півфіналі українки - збірна команда київської ШВСМ (Школи вищої спортивної майстерності) з рахунком 45:41 здобули перемогу над господарями турніру - збірною командою фехтувального клубу «CSA Steaua» (Бухарест, Румунія), а в фіналі з аналогічним рахунком взяли гору над француженками з клубу «Bourg la Reine».

Розіграш Командного кубка Європи, на відміну від етапів Кубка світу, проводиться між збірними командами європейських клубів фехтування, а не між національними збірними країн. У Бухаресті за Кубок Європи 2014, проведення якого було відновлено після трирічної перерви, боролися шість клубів з п'яти європейських держав.

Паралельно з командним Кубком Європи в столиці Румунії проходив турнір «Trofeului Pellegrini», на якому перемогла Катерина Ченцова, а бронзову нагороду взяла Ольга Лелейко.

У півфіналі з рахунком 15:5 Ченцова переграла румунку Ізабель Стан, а у фіналі здобула перемогу над лідером румунської рапіри Марією Болдор, яка, в свою чергу, у півфіналі здолала Лелейко.

Фінальний поєдинок став найяскравішим боєм змагань. Основна драма розгорнулася в заключній частині бою, коли Болдер вирвалася вперед - 13:10, проте останнє слово залишилося за Катериною, досвід якої допоміг в останню мить повернути хід подій на свою користь і здобути перемогу з рахунком 15:13.