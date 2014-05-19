Світоліна виграла перший матч на тенісному турнірі в Нюрнберзі

Про це повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Матч тривав трохи більше півтора годин і за цей час Світоліна зробила сім брейків і п'ять разів упустила свою подачу. Також українка зробив три ейси і допустила чотири подвійні помилки.

Суперниця Світоліної по матчу 1/8 фіналу визначиться у протистоянні Беатріс Гарсія-Відагані (Іспанія) - Ніна Цандер (Німеччина).

Турнір NURNBERGER VERSICHERUNGSCUP (призовий фонд - 250 тисяч доларів) триватиме до 25 травня.