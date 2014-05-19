Світоліна виграла перший матч на тенісному турнірі в Нюрнберзі
16:38, 19 травня 2014Спорт
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Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла матч першого кола турніру в німецькому Нюрнберзі у чешки Івети Мельцер з рахунком 7:5, 6:4.
Еліна Світоліна / Reuters
Про це повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Матч тривав трохи більше півтора годин і за цей час Світоліна зробила сім брейків і п'ять разів упустила свою подачу. Також українка зробив три ейси і допустила чотири подвійні помилки.
Суперниця Світоліної по матчу 1/8 фіналу визначиться у протистоянні Беатріс Гарсія-Відагані (Іспанія) - Ніна Цандер (Німеччина).
Турнір NURNBERGER VERSICHERUNGSCUP (призовий фонд - 250 тисяч доларів) триватиме до 25 травня.
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