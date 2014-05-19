Українські п’ятиборці здобули дві ліцензії на Юнацькі Олімпійські ігри

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Спортсмени змагалися в особистому та командному заліках, естафеті і естафеті-мікс.

Україну на змаганнях представляли 7 молодих та перспективних спортсменів з Луганщини, Харківщини, Дніпропетровщини, Донеччини та Києва.

Найбільш успішним виявився 17-річний Антон Кузнєцов з Луганська, який у підсумку фінішував першим із загальною сумою після всіх видів – 1139 очок, випередивши своїх суперників росіянина Олександра Ліфанова і мексиканця Луїса Круз на 10 і 18 очок відповідно.

Яна Поліщук з Донецька зуміла з 22-ї позиції перед останнім видом п’ятиборства «комбайні» значно поліпшити свій результат і фінішувати 8-ю, набравши 989 очок.

За результатами світової першості саме перша вісімка з турнірної таблиці здобула ліцензії на участь у юнацькій Олімпіаді. Таким чином, українська команді з сучасного п’ятиборства виборола 2 ліцензії і буде змагатися повним складом.

Юнацькі Олімпійські Ігри-2014 проходитимуть у китайському Нанкіні в серпні.