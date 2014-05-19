Українські тенісисти зберегли свої позиції у світовому рейтингу

Про це йдеться в офіційних релізах організацій.

Згідно з новою версією рейтингу WTA, Світоліна як і раніше займає 38-е місце. У неї на рахунку 1355 балів і вона залишається єдиною українкою, яка знаходиться у ТОП-100 світового рейтингу. Свою позицію Світоліна зберегла незважаючи на те, що минулого тижня програла у першому ж матчі турніру в Римі, поступившись росіянці Олені Весниной.

Переможницею турніру в столиці Італії стала американка Серена Вільямс, яка і продовжує очолювати рейтинг - 11590 очок. Слідом за нею, як і тижнем раніше, йдуть китаянка Лі На і Агнешка Радванська з Польщі.

У чоловічому рейтингу АТР Долгополов зберіг за собою 21-у позицію, а Стаховський - 86-у.

Лідерство у світовому рейтингу зберіг іспанець Рафаель Надаль, однак відставання серба Новака Джоковича скоротилося з 1870 очок до 650. У фіналі турніру в Римі Джоковіч зумів обіграти Надаля.

На третьому місці як і раніше Станіслас Ваврінка зі Швейцарії.