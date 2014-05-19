Турнір пам'яті Лобановського не відбудеться - ФФУ
14:31, 19 травня 2014Спорт
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XII міжнародний турнір з футболу пам'яті Валерія Лобановського, проведення якого було заплановано з 19 по 22 травня в Києві та Київській області, не відбудеться.
ФФУ / ffu.org.ua
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Повідомляється, що в процесі підготовки до турніру багато команд відмовилися від участі в змаганнях. Серед них були молодіжні збірні Туреччини, Словаччини, Польщі та інші. До останнього свою згоду давали збірні Ірану та Молдови, проте азіатська команда також не змогла прилетіти на турнір.
У свою чергу, молодіжна збірна Молдови погодилася приїхати і провести два товариських спаринги з українською «молодіжкою». Вони відбудуться 20 травня о 16:00 та 21 травня в 15:00. Обидва матчі пройдуть на полі НТК ім. В.Банникова.
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