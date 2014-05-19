Ігор Рахаєв призначений головним тренером харківського "Металіста"

Про це повідомляє прес-служба ФК "Металіст".

"Це призначення було доведено до відома команди після матчу з "Ворсклою" і було зустрінуте бурхливими оплесками", - йдеться в повідомленні.

Рахаєв в свій дебютний сезон привів "Металіст" до третього місця і бронзової медалей національної першості. Разом з тим, команда зробила крок назад, так як рік тому завоювала друге місце в чемпіонаті і виступала в кваліфікаційному турнірі Ліги чемпіонів.

Як повідомляв УНІАН, посеред сезону "Металіст" залишив тренер Мирон Маркевич, який багато років очолював харківську команду, завоював з нею п'ять бронзових і одну срібну медаль чемпіонату України і привів її до дебюту в Лізі чемпіонів. Він звинуватив керівництво клубу в постійній затримці заробітної плати гравцям команди, тренерському штабу та персоналу. Пізніше ситуація з фінансуванням клубу стабілізувалася.