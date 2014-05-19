Збірна України з футболу проведе товариський матч з командою Нігеру

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Матч відбудеться у рамках навчально-тренувального збору, що триватиме з 20-го по 24 травня у Києві. Гра розпочнеться о 21:00 на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського.

Як повідомляв УНІАН, на збір, який розпочався сьогодні, головний тренер команди Михайло Фоменко викликав 31-го гравця, п’ять з яких є дебютантами командами.