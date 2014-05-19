Спортсменам заборонили використовувати газ ксенон через допінг-ефект

Про це повідомляє Р-спорт.

Дослідження вчених показали, що використання ксенону підвищує рівень еритропоетину в крові, що заборонено правилами WADA.

Цікаво, що деякі ЗМІ після Олімпіади в Сочі стверджували, що російські лижники могли вдихати ксенон під час Ігор. Втім, тоді це не було порушенням правил.

WADA оголосило, що дія нового списку заборонених субстанцій вступить в силу через три місяці.