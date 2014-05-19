Спортсменам заборонили використовувати газ ксенон через допінг-ефект
13:17, 19 травня 2014Спорт
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Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) додало газ ксенон в список заборонених субстанцій після того, як встановило, що він допомагає спортсменам покращувати результати.
WADA / wada-ama.org
Про це повідомляє Р-спорт.
Дослідження вчених показали, що використання ксенону підвищує рівень еритропоетину в крові, що заборонено правилами WADA.
Цікаво, що деякі ЗМІ після Олімпіади в Сочі стверджували, що російські лижники могли вдихати ксенон під час Ігор. Втім, тоді це не було порушенням правил.
WADA оголосило, що дія нового списку заборонених субстанцій вступить в силу через три місяці.
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