Спортсменам заборонили використовувати газ ксенон через допінг-ефект

13:17, 19 травня 2014
Спорт
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Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) додало газ ксенон в список заборонених субстанцій після того, як встановило, що він допомагає спортсменам покращувати результати.

WADA / wada-ama.org

Про це повідомляє Р-спорт.

Дослідження вчених показали, що використання ксенону підвищує рівень еритропоетину в крові, що заборонено правилами WADA.

Цікаво, що деякі ЗМІ після Олімпіади в Сочі стверджували, що російські лижники могли вдихати ксенон під час Ігор. Втім, тоді це не було порушенням правил.

WADA оголосило, що дія нового списку заборонених субстанцій вступить в силу через три місяці.

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