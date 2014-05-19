Суперниками "Дніпра" в кваліфікації Ліги чемпіонів можуть стати "Зеніт" і "Арсенал"

Про це повідомляє спеціалізований портал Sport.ua.

«Дніпро» буде стартувати в третьому кваліфікаційному раунді у так званому «шляху не чемпіонів». Серед потенційних суперників - російський «Зеніт», французький «Лілль», данський «Копенгаген» і бельгійський «Стандард». Ще одна команда визначиться трохи пізніше, коли завершиться чемпіонат на Кіпрі. Вирішальний матч цієї національної першості був перерваний у неділю, 18 травня, через поранення футболіста команди АПОЕЛ від кинутої фанатом петарди. В залежності від підсумків національної першості Кіпру або турецький «Бешикташ», або АПОЕЛ потраплять у суперники "Дніпра".

У разі проходу в наступний раунд - плей-офф - "Дніпро" отримає ще більш амбітного опонента. Ним стане одна з наступних команд - англійський «Арсенал», португальський «Порту», німецький «Байєр», італійський «Наполі» і команда з найвищим рейтингом, що пройшла у плей-офф з третього раунду.

Жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудеться 18 липня, а матчі пройдуть 29/30 липня і 5/6 серпня.