Збірна України з синхронного плавання завоювала 6 золотих нагород на змаганнях в Бразилії

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Вже в перший день змагань українки поповнили скарбничку збірної двома золотими медалями. Дует Лоліта Ананасова - Анна Волошина тріумфував в технічній програмі, після чого Волошина здобула перемогу в технічному соло.

В другий змагальний день той же дует Ананасова - Волошина в довільній програмі знову стали найкращими, а ще одна українська пара Анастасія Савчук – Олександра Кашуба виборола «срібло».

В командній технічній та довільній програмах наші синхроністки також стали володарками золотих медалей. Ще по одній нагороді у довільному соло вибороли Анна Волошина і Анастасія Савчук, посівши 1 та 2 місце відповідно.

Змагання в Бразилії тривали 17-18 травня.