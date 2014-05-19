Збірна України з синхронного плавання завоювала 6 золотих нагород на змаганнях в Бразилії
Збірна України з синхронного плавання завершила виступи на ІІІ-му відкритому чемпіонаті Бразилії, де завоювала 8 медалей - 6 золотих та 2 срібні.
Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
Вже в перший день змагань українки поповнили скарбничку збірної двома золотими медалями. Дует Лоліта Ананасова - Анна Волошина тріумфував в технічній програмі, після чого Волошина здобула перемогу в технічному соло.
В другий змагальний день той же дует Ананасова - Волошина в довільній програмі знову стали найкращими, а ще одна українська пара Анастасія Савчук – Олександра Кашуба виборола «срібло».
В командній технічній та довільній програмах наші синхроністки також стали володарками золотих медалей. Ще по одній нагороді у довільному соло вибороли Анна Волошина і Анастасія Савчук, посівши 1 та 2 місце відповідно.
Змагання в Бразилії тривали 17-18 травня.