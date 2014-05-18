Сергій Ребров - новий тренер "Динамо"

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це повідомив сам президент клубу на післяматчевій прес-конференції після гри останнього туру Прем'єр-ліги сезону 2013/14 «Динамо» - «Зоря».

Контракт з Ребровим буде підписано в понеділок, 19 травня. Він розрахований на 3 роки.

Зокрема, Суркіс зазначив: «Ставши головним тренером команди у важкий момент Ребров не розгубився, а навпаки знайшов до хлопців потрібний підхід. Він зумів вивести їх із психологічної ями і гідно завершити самий невдалий сезон у сучасній українській історії «Динамо». Плюс, зрозуміло, перемога в Кубку, де у фіналі ми здолали «Шахтар».

Як повідомляв УНІАН, Сергій Ребров був призначений в.о. головного тренера «Динамо» місяць тому. Коли після поразки «Динамо» від «Шахтаря» в матчі Прем'єр-ліги був звільнений попередній тренер команди Олег Блохін.

Нинішній сезон команда завершила на 4-му місці в підсумковій таблиці Прем'єр-ліги, але зуміла виграти Кубок України, обігравши у фіналі донецький «Шахтар» з рахунком 2:1.