«Дніпро» завоював друге місце в Прем'єр-лізі і путівку в Лігу чемпіонів

Як повідомляє кореспондент УНІАН, дніпропетровці володіли перевагою протягом всього матчу.

Вже на 3-й хвилині рахунок у грі відкрив бразилець Джуліано. Він же через півгодини зробив дубль. Правда, на 43-й хвилині гравець «Металурга» Даррен О'ді скоротив розрив в рахунку, але вже після перерви, на 55-й хвилині Матеус знову збільшив перевагу «Дніпра» до двох голів. Цю перевагу «Дніпро» без проблем зберіг до кінця гри.

Команда, що йшла слідом за дніпропетровцями в турнірній таблиці - харківський «Металіст» - виграла з рахунком 1:0 у полтавської «Ворскли».

У двох інших матчах київське «Динамо» обіграло луганську «Зорю» з рахунком 3:1, а одеський «Чорноморець» зіграв внічию зі львівськими «Карпатами» - 0:0.

Як повідомляв УНІАН, раніше в заключному 30-му турі Прем'єр-ліги маріупольський «Іллічівець» виграв в гостях у сімферопольській «Таврії» з рахунком 3:0, а донецький «Шахтар» обіграв луцьку «Волинь» - 2:0.

Таким чином, п'ятірка кращих команд України виглядає наступним чином: «Шахтар» - 65 очок, «Дніпро» - 59, «Металіст» - 57, «Динамо» - 53 та «Чорноморець» - 46.

Останнє місце посіла сімферопольська «Таврія» - 10 очок, яка повинна опуститися з Прем'єр-ліги у Першу лігу. Втім, керівництво кримських клубів «Таврії» та «Севастополя» (10-е місце в підсумковій таблиці Прем'єр-ліги) неодноразово заявляло про вихід з українських змагань після закінчення сезону 2013/14 і перехід під юрисдикцію Російського футбольного союзу.