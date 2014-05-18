«Шахтар» виграв останній матч сезону Прем'єр-ліги у «Волині»

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Черкасах проходила через заборону Федерацією футболу України проводити матчі в Донецькій, Луганській, Харківській та Одеській областях в цілях безпеки.

Матч пройшов з перевагою гірників, які достроково забезпечили собі титул чемпіона країни. Тим не менш, гру заключного туру донеччани провели потужно і напористо, з численними атакуючими комбінаціями.

Дублем у цьому матчі відзначився бразильський гравець команди Луїс Адріано. На 30-й хвилині він відкрив рахунок, а на 63-й подвоїв перевагу своєї команди, забивши останній гол команди в сезоні 2013/14.

У підсумку, у гірників 65 очок в 28 матчах сезону, при різниці забитих і пропущених м'ячів «+39».

Раніше в заключному турі Прем'єр-ліги маріупольський «Іллічівець» здолав в гостях сімферопольську «Таврію» з рахунком 3:0. Таким чином, у «Таврії» залишилося 10 набраних очок і команда посіла 15-е місце в підсумковій турнірній таблиці змагань, після чого повинна покинути Прем'єр-лігу і перейти в Перший дизион. Втім, керівництво кримських клубів «Таврії» та «Севастополя» неодноразово заявляло про вихід з українських змагань після закінчення сезону 2013/14 і перехід під юрисдикцію Російського футбольного союзу.