Боксери Постол і Гвоздик виграли бої в Америці

Про це повідомляє офіційний сайт WBC.

Постол переміг турка Сельчука Айдіна у відбірковому бою за право претендувати на пояс WBC у першій напівсередній вазі. Таким чином, перший номер рейтингу здолав другого. Українець у першому раунді пропустив небезпечний удар від суперника, але потім повністю контролював ситуацію і довів бій до логічної перемоги. Після серії ударів в 11-му раунді Айдін опинився в глибокому нокауті і не міг встати з настилу рингу кілька хвилин.

У свою чергу, бронзовий призер Олімпіади-2012 у Лондоні Олександр Гвоздик здобув перемогу над панчером з Гани 35-річним Майклом Гбенгою. Бій тривав усі 6 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця.

Для Гвоздика це був другий бій на професійному ринзі, а дебютував Олександр 12 квітня в андеркарті бою, де Пак'яо Бредлі вже в першому раунді відправив у нокаут Майка Монтойю.