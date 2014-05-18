Зміни в керівництві ФІБА Європа позитивно вплинуть на розвиток українського баскетболу – директор Євробаскета

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Місцевого організаційного комітету «Євробаскет-2015».

Зокрема, Лубківський наголосив, що на користь цього свідчить, передусім, обрання президентом ФІБА Європа керівника турецького баскетболу Тургая Деміреля: «Українська і турецька баскетбольні федерації успішно взаємодіють, а між президентом Федерації баскетболу України Олександром Волковим і Тургаєм Демірелем існують дуже давні і тісні взаємовідносини».

Другим сприятливим чинником є обрання Олександра Волкова до складу нової ради ФІБА Європа, що дає йому змогу не лише брати безпосередню участь у формуванні ідеології європейського баскетболу, але й забезпечувати увагу ФІБА Європа до розвитку баскетболу українського.

М.Лубківський також зазначив, що аналіз персонального складу нової Ради ФІБА Європа показує, що до нього увійшли відомі баскетбольні фахівці, серед яких багато перевірених друзів українського баскетболу.

І четвертий фактор – це власне проект ЄвроБаскет-2015, який, поза сумнівом, є сьогодні в центрі уваги європейської і світової баскетбольної спільноти.

«Сукупність цих чотирьох чинників дає усі підстави сподіватися на підтримку з боку нового керівництва європейського баскетболу його української гілки, що, в свою чергу, спричинить її динамічний розвиток впродовж наступної каденції нового президента і Ради ФІБА Європа. За таких обставин дуже важливо, щоб протягом наступних тижнів українська влада визначилася щодо проекту ЄвроБаскет 2015, виробивши спільно з інвесторами, Федерацією баскетболу України та Місцевим організаційним комітетом модель реалізації проекту. Переконаний, що цьому сприяла б і зустріч ближчим часом у Києві керівництва українського уряду з новим керівництвом ФІБА Європа. Подальше зволікання з прийняттям рішень може, на жаль, призвести до нівелювання позитивного підґрунтя для розвитку українського баскетболу», - наголосив директор турніру.

Як повідомляв УНІАН, обрання нового президента та Ради ФІБА Європа відбулося 17 травня у Мюнхені, на засідання Генеральної асамблеї керівного органу європейського баскетболу. Президентом організації став Тургай Демірель, а Олександр Волков увійшов до Ради ФІБА Європа.

Раніше, 15 травня, ФІБА Європа прийшла до висновку щодо відтермінування рішення про те, чи залишити Україну місцем проведення ЄвроБаскету 2015. Це рішення прийматиметься вже новим складом керівництва ФІБА Європа в першій половині червня.