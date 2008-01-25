Оголошено список гравців молодіжної збірної України з футболу

Оголошений список гравців молодіжної збірної України на лютневий збір.

Команда візьме участь у турнірі в Португалії, де окрім господарів зіграють також Швеція і Шотландія. Команду повезе в.о. головного тренера, глава Комітету національних збірних Володимир Мунтян.

Оскільки шансів потрапити на Євро-2009 для молодіжних команд у збірної України немає, то створюватиметься нова команда. На збір запрошено багато новачків.

З наведеного списку раніше в молодіжці грали Курилов, Пашаєв, Степаненко, Лепа і Лисенко.

Воротарі: Денис Бойко (Динамо), Антон Каніболоцький (Дніпро);

захисники: Євген Баришников, Максим Пашаєв (обидва - Дніпро), Єгор Бідний, Дмитро Момотенко (обидва - Чорноморець), Олексій Заря, Володимир Чеснаков (обидва - Ворскла), Олексій Курилов, Євген Селін (обидва - Металіст);

півзахисники: Володимир Бідловській, Олег Голодюк (обидва - Карпати), Сергій Вовкодав (Ворскла), Єгор Лугачев (Спартак М, Росія), Дмитро Лепа, Максим Зайнчковський (обидва - Дніпро), Артем Семененко, Тарас Степаненко (обидва - Металург З);

нападаючі: Володимир Лисенко, Олександр Степанішин, Юрій Шевель (всі - Динамо), Антон Макаренко (Аугсбург, Німеччина).

Можна припустити, що це оглядини найближчого резерву. Тренерський штаб практично відмовився від запрошення гравців Динамо і Шахтаря, де виступає ймовірний кістяк майбутньої команди.

5 лютого будуть зіграні півфінали Україна - Швеція і Португалія - Шотландія. Вже на наступні день будуть зіграні матчі за перше і третє місця.

football.ua